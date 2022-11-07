Рада Європи у 2023 році збереться на свій четвертий в історії саміт

Рада Європи в травні 2023 року збереться на свій четвертий в історії саміт. Приводом для цього став напад військ росії на Україну.
Саміт пройде у Рейкʼявіку, повідомила премʼєр Ісландії Катрін Якобсдоттір.
«Рада оголосити, що 4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейкʼявіку у травні 2023 року. Це буде важлива нагода для лідерів 46 країн-членів зустрітися і підтвердити відданість засадничим цінностям прав людини, демократії та верховенства права», — написала вона у Twitter.
- Зібрати четвертий саміт лідерів держав та урядів ЄС запропонувала у травні цього року генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Головною темою вона називала підтримку України у війні проти росії.
- Лідери країн-членів ЄС провели перший саміт у 1993 році, другий у 1997 році, а третій у 2005 році.