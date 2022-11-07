ССО: Від початку листопада росіяни викрали понад 300 дітей з окупованої частини Луганщини

За перший тиждень листопада росіяни вивезли понад 300 дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області.

Про це пише Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Зокрема, окупанти відправили понад 100 дітей нібито на оздоровлення до Санкт-Петербурга. До Новосибірської, Ленінградської та Тюменської областей рф на всиновлення вивезли 92 неповнолітніх. Із міста Брянка на Луганщині до російського Брянська депортували майже 100 дітей. Після того як маленькі українці пройдуть спеціальну перевірку, їх розподілять по різних навчальних закладах у віддалених регіонах росії.

«Фактично росіяни беруть українських дітей у полон, аби заманити на територію рф їхніх батьків. Адже для того, щоб забрати дитину з «лікування», або ж «навчання», необхідно їхати у відповідне місто на території рф», — зазначають у Центрі національного спротиву.

Після цього батьків планують розквартирувати в росії. Імовірно, окупанти запевнятимуть українців, що неможливо повернутися на територію, де оголошений воєнний стан.