У Запоріжжі СБУ затримала блогера каналу шарія. Він надавав розвіддані росіянам

У Запоріжжі затримали блогера, що передавав росіянам інформацію про наслідки атак по місту. Також він працював на Telegram-канал анатолія шарія.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Для цього чоловік створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото та відео з власними коментарями та описом подій. Представники російських спецслужб використовували цю інформацію для збору розвідданих про результати обстрілів та для коригування вогню. Також ці матеріали активно використовував проросійський пропагандист анатолій шарій.

У своїх сюжетах запорізький блогер заперечував причетність росії до знищення цивільної та критичної інфраструктури України.

У затриманого виявили мобільний телефон із доказами. Чоловіка можуть притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть у суді, блогер проведе до 12 років за ґратами.