Армія росії продовжує атакувати Донеччину. У Бахмуті загинула людина

У Бахмуті Донецької області через російський обстріл загинула людина, ще пʼятеро людей в області отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Зранку 7 листопада росіяни запустили чотири ракети по Краматорську. За попередньою інформацією, жертв немає.

Також росіяни обстріляли з артилерії Вугледар та Павлівку. Люди не постраждали.

У Красногорівці російський обстріл поранив двох людей. Також під вогнем опинилися Мар’їнка та Георгіївка. В Авдіївці вночі були поодинокі «прильоти» у старій та центральній частинах міста. Жертв не було.

У Бахмуті російські обстріли вбили одну людину та поранили ще двох. Снаряди пошкодили пʼять приватних будинків, одну багатоповерхівку та підприємство. Інтенсивні обстріли були поблизу Яковлівки та Бахмутського та на околицях Торецької та Світлодарської громад.

Російські снаряди поранили мешканця Лиману, також не припиняються постійні обстріли Торського та Зарічного.