ГУР: Серед розміщених у білорусі мобілізованих росіян — спалах інфекційних захворювань

Серед мобілізованих росіян, яких розмістили у білорусі, спостерігається спалах захворювань через погані санітарні умови.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

На територію білорусі продовжують надходити підрозділи зс рф, які переважно складаються з так званих «частково мобілізованих» громадян. Їхнє головне завдання — підготовка матеріальної бази та місць розміщення окупаційних військ.

«Між тим, самі «чмобікі» вимушені жити в непристосованих умовах. Переважно в польових наметах без належних санітарних умов», — йдеться в повідомленні.

Наразі серед військовослужбовців спостерігається масштабний спалах різноманітних захворювань. Здебільшого це захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково-кишкового тракту. ГУР підкреслює, що захворюваність настільки масштабна, що білоруські медики не здатні впоратися з нею. Окупанти вимушені терміново відряджати до білорусі військових та мобілізованих медиків з росії.

Найближчим часом очікується прибуття чергової партії медичних працівників на 230 загальновійськовий полігон західного оперативного командування зс білорусі (Обуз-Лісновський). Спалах захворювань на ньому також повʼязують із недотриманням елементарних вимог для військових таборів із забезпечення гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення.

Розвідка також заявила, що в білорусі зростає напруженість між військовими двох держав. Численні конфліктні ситуації повʼязані з випадками зневажливого ставлення російських військових до білорусів.

«Військова поліція білорусі неспроможна стримувати протиправну поведінку росіян. Зокрема, у доповідних записках, які подаються старшими офіцерами зс рб на підставі скарг своїх рядових військовослужбовців, вказується на зневажливі висловлювання та поведінку росіян щодо білорусів. Зокрема, із використанням принижень на основі етнічних характеристик. Кількість прецедентів швидко зростає, що призводить до неконтрольованої ескалації напруги в білорусі», — повідомляє ГУР.