Андрій Данилко продав свій Rolls Royce, який колись належав Фредді Меркʼюрі, за $284 тисячі. Кошти підуть на реабілітаційний центр

Український співак Андрій Данилко продав на аукціоні Rolls Royce 1974 року випуску, який колись належав легендарному артисту Фредді Меркʼюрі. Машину придбали за $284 тисячі.
Про це повідомляється на сторінці реабілітаційного центру Superhumans Center, куди Данилко віддасть отримані гроші.
«Машину придбали за 250 тисяч фунтів стерлінгів, або $284 500, або 11 мільйонів гривень. Неймовірна сумма, дуже щедрий донейшн, суттєва підтримка для нашої клініки, і — суттєвий внесок у віру у світлих людей», — зазначили там.
Аукціон проводили на майданчику Sothebyʼs.
- 1 листопада український артист Андрій Данилко («Вєрка Сердючка») повідомив, що продає на аукціоні Sothebyʼs автомобіль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, на якому лідер гурту Queen Фредді Меркʼюрі їздив останні роки свого життя. За словами Данилка, колись він купив цей автомобіль, щоб подарувати його музею Queen або зробити частиною експозиції в Україні, але війна внесла свої корективи.
- Superhumans Center будують на базі однієї з лікарень у Львівській області. Це буде спеціалізована клініка з протезування, реконструкції та лікування посттравматичного стресового розладу.