Андрій Данилко продав свій Rolls Royce, який колись належав Фредді Меркʼюрі, за $284 тисячі. Кошти підуть на реабілітаційний центр

Український співак Андрій Данилко продав на аукціоні Rolls Royce 1974 року випуску, який колись належав легендарному артисту Фредді Меркʼюрі. Машину придбали за $284 тисячі.

Про це повідомляється на сторінці реабілітаційного центру Superhumans Center, куди Данилко віддасть отримані гроші.

«Машину придбали за 250 тисяч фунтів стерлінгів, або $284 500, або 11 мільйонів гривень. Неймовірна сумма, дуже щедрий донейшн, суттєва підтримка для нашої клініки, і — суттєвий внесок у віру у світлих людей», — зазначили там.

Аукціон проводили на майданчику Sothebyʼs.