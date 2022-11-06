Росіяни вдарили ракетами по житловому кварталу в Запоріжжі. Там виникла пожежа

Російські війська вночі вдарили ракетами по житловому кварталу Запоріжжя. Інформації про загиблих та постраждалих поки немає.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

«Рашистські потвори знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал», — зазначив він.

За його словами, після удару на місці виникла пожежа. Відповідні служби одразу прибули на місце.

Згодом очільник ОДА Олександр Старух повідомив, що удар прийшовся на двоповерхову будівлю комерційного підприємства. За попередніми даними, одна людина загинула.

Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто.