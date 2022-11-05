Іспанська поліція вилучила партію марихуани вагою 32 тонни. Її вважають найбільшою в історії

Поліція Іспанії вилучила 32 тонни марихуани вартістю щонайменше €64 мільйони. За словами правоохоронців, це найбільша кількість, яку коли-небудь знаходили в Іспанії чи за кордоном.
Про це пише Reuters.
Поліція провела рейди на низку ферм і виробничих підприємств по всій Іспанії в рамках операції під назвою «Сади». Вони затримали девʼятьох чоловіків і 11 жінок віком від 20 до 59 років.
«Цивільна гвардія вилучила найбільшу схованку розфасованої марихуани, із будь-коли знайдених на сьогодні, що еквівалентно приблизно 1,1 мільйону рослин», — заявили в Цивільній гвардії Іспанії.
Поліція повідомила, що канабіс відправляли в Іспанію, Швейцарію, Нідерланди, Німеччину та Бельгію.
Зловмисників затримали в жовтні в Толедо, Сьюдад-Реалі, Валенсії та Астурії минулого місяця, але подробиці операції оприлюднили лише 5 листопада.
- Тим часом уряд Німеччини погодив і оприлюднив план легалізації марихуани. Дорослі жителі країни зможуть легально використовувати канабіс не лише з медичною, але й з рекреаційною метою — очікується, що з 2024 року.
- Президент США Джо Байден 6 жовтня ухвалив рішення про помилування засуджених за всі попередні федеральні злочини, повʼязані зі зберіганням марихуани.