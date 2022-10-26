Німеччина представила план легалізації канабісу

Уряд Німеччини погодив і оприлюднив план легалізації марихуани. Дорослі жителі країни зможуть легально використовувати канабіс не лише з медичною, а й з рекреаційною метою — очікується, що з 2024 року.

Про це повідомляє DW.

Також законним стане придбання та зберігання від 20 до 30 грамів рекреаційного канабісу. Придбати марихуану можна буде в аптеках з відповідними ліцензіями. Крім цього, одна людина зможе вирощувати вдома до трьох кущів канабісу.

Уряд також запровадить спеціальний податок на споживання та розробить програми запобігання зловживанню канабісом.