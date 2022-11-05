Президент України Володимир Зеленський анонсував «хороші новини» для протиповітряної та протиракетної оборони України.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

За словами президента, сьогоднішнє засідання Ставки верховного головнокомандувача тривало три години.

Учасники проаналізували ситуацію на передовій, постачання військовим техніки, боєприпасів, засобів звʼязку та зимових речей. Також розглянули протидію ракетному та дроновому терору.

«Уже є доволі значні результати в цьому, процент збиття став більшим, але ще є над чим працювати», — зазначив президент.