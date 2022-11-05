Теми в чатах, розшифровка відеоповідомлень і колекційні імена. Telegram випустив оновлення

Месенджер Telegram випустив оновлення. Відтепер користувачі зможуть розділяти обговорення у великих групах на теми, придбати колекційні публічні імена для профілів і розшифровувати відеоповідомлення.
Про це написав засновник Telegram Павло Дуров.
Теми у групах
Адміністратори груп у Telegram на 200 і більше учасників можуть організувати обговорення за темами. Нова функція дозволяє створювати окремі чати всередині основної групи.
Колекційні публічні імена
Тепер до облікових записів і чатів можна привʼязати кілька колекційних публічних імен — на додаток до одного звичайного.
Як і звичайні імена користувачів типу @username, вони відображатимуться в результатах глобального пошуку і можуть використовуватися поза Telegram як посилання. На відміну від стандартних імен користувачів колекційні можуть бути коротшими за 5 символів.
Розшифровка відеоповідомлень
Передплатники Telegram Premium зможуть миттєво перетворювати мову з відео на тест. Раніше така функція була доступна для голосових повідомлень.
Нові набори емодзі
У Telegram зʼявиться 12 нових офіційних наборів. Із передплатою Telegram Premium такі емодзі можна буде використовувати в будь-яких повідомленнях і підписах до медіафайлів або для тематичних статусів.
Оновлений нічний режим на iOS
Розробники оновили дизайн нічних тем у додатку Telegram для iOS.
Налаштування розміру тексту на Android
У меню «Налаштування чатів» на Android можна буде змінювати розмір тексту.
Нові інтерактивні емодзі та реакції
У Telegram додали чотири нові інтерактивні емодзі 😴👨💻🤓👀, із повноекранною анімацією в особистих чатах. Їх можна використовувати як реакцію.
- 27 жовтня месенджер Telegram запустив можливість для користувачів купувати імена на спеціальній платформі Fragment.