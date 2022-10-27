Telegram дозволив користувачам купувати логіни

Месенджер Telegram запустив можливість для користувачів купувати імена на спеціальній платформі Fragment. Про це 27 жовтня повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

Аукціони на найцінніші імена користувачів вже запущені. За кілька днів користувачі зможуть продавати свої існуючі імена користувачів на Fragment.

«Вперше в історії соціальних мереж встановлено чесний та прозорий ринок імен користувачів. Зрештою, люди володітимуть своїми адресами у соціальних мережах, захищеними у незмінному реєстрі децентралізованої мережі блокчейнів. Це лише початок, але важлива віха — влада почала переходити до рук користувачів», — написав Павло Дуров.