Telegram дозволив користувачам купувати логіни

Месенджер Telegram запустив можливість для користувачів купувати імена на спеціальній платформі Fragment. Про це 27 жовтня повідомив засновник Telegram Павло Дуров.
Аукціони на найцінніші імена користувачів вже запущені. За кілька днів користувачі зможуть продавати свої існуючі імена користувачів на Fragment.
«Вперше в історії соціальних мереж встановлено чесний та прозорий ринок імен користувачів. Зрештою, люди володітимуть своїми адресами у соціальних мережах, захищеними у незмінному реєстрі децентралізованої мережі блокчейнів. Це лише початок, але важлива віха — влада почала переходити до рук користувачів», — написав Павло Дуров.
- 20 червня месенджер Telegram запустив передплату Telegram Premium, яка передбачає більше нових функцій для користувачів. При цьому всі існуючі функції, на які користувачі звикли покладатися майже за десять років, залишаються безкоштовними для всіх. Також майже всі ліміти у програмі збільшуються вдвічі. Передплатники зможуть завантажувати файли обʼємом до 4 ГБ, завантажувати файли на максимальній швидкості, надсилати унікальні стікери й реакції та використовувати додаткові інструменти для керування чатами — і отримають багато інших переваг.