Британська розвідка: осінній призов у росії посилить проблеми збройних сил, які й так переобтяжені через мобілізацію

У росії осінній призов додасть проблем і до того навантаженим збройним силам. Про це йдеться у зведенні британської розвідки станом на ранок 5 листопада.

Росія, ймовірно, щосили намагається забезпечити військову підготовку для своєї нинішньої мобілізаційної кампанії та щорічного осіннього призову на військову службу. Однак російські збройні сили вже переобтяжені, адже займаються підготовкою приблизно 300 тисяч військових, необхідних для «часткової мобілізації». Ці проблеми будуть посилюватися регулярним осіннім щорічним циклом призову (починається 1 листопада), який має залучити додатково 120 тисяч військовослужбовців.

Крім цього, новомобілізовані призовники, найімовірніше, підготовлені мінімально або взагалі не мають підготовки. Досвідчені офіцери та інструктори і так уже на війні в Україні, і деякі з них уже вбиті.

Також росія проводить навчання в білорусі через брак особового складу, боєприпасів та коштів, однак розгортання військ із мінімальною підготовкою або без неї не створює додаткових наступальних бойових можливостей.