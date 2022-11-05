ЗСУ знищили ще 600 російських окупантів

Збройні сили України за добу знищили ще 600 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 75 440 військових.
Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 5 листопада.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 758 танків (+8 за минулу добу);
- 5 601 бойова броньована машина (21);
- 1 776 артилерійських систем (4);
- 391 реактивна система залпового вогню (без змін);
- 202 засоби ППО (1);
- 277 літаків;
- 260 гелікоптерів (2);
- 1 462 дрона (12);
- 399 крилатих ракет (2);
- 16 кораблів/катерів;
- 4 184 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (10);
- 155 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.