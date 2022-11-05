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ЗСУ знищили ще 600 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 600 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 75 440 військових.

Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 5 листопада.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 758 танків (+8 за минулу добу);
  • 5 601 бойова броньована машина (21);
  • 1 776 артилерійських систем (4);
  • 391 реактивна система залпового вогню (без змін);
  • 202 засоби ППО (1);
  • 277 літаків;
  • 260 гелікоптерів (2);
  • 1 462 дрона (12);
  • 399 крилатих ракет (2);
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 184 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (10);
  • 155 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.