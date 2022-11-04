Dennik N: Словацькі компанії постачали росії та Ірану деталі, які могли бути використані для виробництва зброї

Словацькі компанії після початку вторгнення росії в Україну постачали в рф та Іран запчастини, які можуть використовуватися для виробництва зброї. Ідеться про двигуни, підшипники, електроніку тощо.

Про це повідомляється в розслідуванні Dennik N.

Там розповіли, що українські військові виловили в морі іранський дрон Mohajer-6 і розібрали його на запчастини. У ньому знайшли австрійський двигун Rotax 912iS, який використовується в цивільних малих літаках. В Австрії одразу заперечили причетність до поставки двигуна. Однак 21 квітня словацькі прикордонники дозволили місцевій компанії експортувати в Іран такий двигун.

У виданні запевняють, що мають у своєму розпорядженні список із тисяч предметів, серед яких підшипники, двигуни, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин, які можуть бути використані у виробництві різної зброї та техніки. На думку журналістів, словацькі прикордонники просто не перевіряли, чи можуть ці товари використовуватися у військових цілях.

Багато таких товарів поставили російським компаніям, які виступають як дочірні підприємства збройової промисловості. Ці угоди можуть порушувати санкції ЄС.

У Міністерстві фінансів країни вважають, що провина за такий експорт лежить на Міністерстві економіки, яке відповідає за видачу ліцензій. Там це заперечують і покладають провину винятково на митну службу. Словацька влада пообіцяла розібратися із цим питанням.