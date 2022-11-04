Зеленський доручив Шмигалю опрацювати можливість повної заборони культурної діяльності росіян в Україні

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію з пропозицією заборонити будь-яку культурну діяльність росіян в Україні. Він доручив премʼєру Денису Шмигалю опрацювати це питання.

Про це він зазначив у відповіді на петицію, яка зібрала понад 25 тисяч голосів.

Зеленський нагадав, що в Україні й так діють багато обмежень на російський культурний контент. Зокрема, в Україні є список російських артистів, які загрожують нацбезпеці. Щодо них існують багато обмежень, також їм заборонено вʼїзд у країну.

Крім цього, 7 жовтня в законодавстві набули чинності певні зміни. Зокрема, про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора.

«Для недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора Державний комітет телебачення і радіомовлення України припинив видачу та зупинив дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора», — зазначив Зеленський.

Також в Україні створили список російських пропагандистів, лідерів думок та артистів, які відкрито чи приховано генерують наративи російської пропаганди. Частина з них вже перебувають під санкціями в Україні та інших країнах.

Президент скерував петицію на розгляд уряду та премʼєру Шмигалю.