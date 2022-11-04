Україна вже отримала від донорів 700 генераторів. Ще 900 доставлять найближчим часом

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від донорів уже 700 генераторів, іще 900 доставлять найближчим часом.

«Ми готуємось до будь-яких сценаріїв. Накопичуємо обладнання для генерації енергії у надзвичайних ситуаціях», — сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Премʼєр повідомив, що 3 листопада відбулася координаційна нарада зі структурами ООН та USAID.

«Говорили про підготовку до зими. Від донорів уже отримали 700 генераторів. Іще 900 буде доставлено від них найближчим часом», — заявив премʼєр.