Україна вже отримала від донорів 700 генераторів. Ще 900 доставлять найближчим часом

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від донорів уже 700 генераторів, іще 900 доставлять найближчим часом.
«Ми готуємось до будь-яких сценаріїв. Накопичуємо обладнання для генерації енергії у надзвичайних ситуаціях», — сказав Шмигаль на засіданні уряду.
Премʼєр повідомив, що 3 листопада відбулася координаційна нарада зі структурами ООН та USAID.
«Говорили про підготовку до зими. Від донорів уже отримали 700 генераторів. Іще 900 буде доставлено від них найближчим часом», — заявив премʼєр.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку із цим проводяться періодичні відключення електроенергії.
- Під час останньої російської масованої атаки — 31 жовтня — у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста.