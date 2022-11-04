Рада заборонила росіянам очолювати банки та фінансові компанії

Верховна Рада заборонила громадянам росії обіймати керівні посади в банках і фінансових компаніях.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За таке рішення поголосували 316 нардепів. Законопроєкт також затверджує список субʼєктів, які підпадають під первинний фінансовий моніторинг і мають позбутися російських топменеджерів. Туди входять страхові компанії, платіжні системи, біржі, оператори поштового звʼязку, оператори азартних ігор, криптообмінники та інші компанії, які надають фінансові послуги. Також ці субʼєкти зобовʼязані звітувати Державній службі фінансового моніторингу про порогові операції із субʼєктами, повʼязаними з рф.