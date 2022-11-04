Міністр оборони: Україна налагодила виробництво снарядів для артилерії та мінометів, але не 155 калібру

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що «Укроборонпром» налагодив виробництво снарядів калібру 152, 122 і 120 мм, які використовуються артилерією та важкими мінометами. Наразі стоїть питання про нарощення обсягів виробництва.

Про це він розповів під час брифінгу.

Щодо нарощення виробництва, міністр сподівається, що вони збільшаться протягом кількох місяців. Наразі в Україні гостра потреба у виробництві боєприпасів стандарту НАТО калібру 155 мм. Саме їх використовує західна техніка.

«Ми маємо одну українську артустановку 155-го калібру — це «Богдана», вона пройшла перші випробування. У нас є прямий діалог із виробниками та, якщо й далі буде відбуватися виробництво цієї артсистеми, то під неї буде налагоджено і виробництво боєприпасів», — додав міністр.

За його словами, поки ЗСУ достатньо забезпечені 155-мм снарядами.