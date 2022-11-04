До окупованого Криму за вісім років переїхали 800 тисяч росіян

За вісім років окупації на Кримський півострів незаконно переїхали близько 800 тисяч росіян.

Про це в коментарі Daily Mail повідомила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

«Згідно з українським і міжнародним законодавством, якщо громадяни чужої держави нелегально перетинають кордон, їх потрібно примусово видворити. Тому якщо вони нелегали, то повинні повернутися до росії, виїхати з українського Криму після деокупації. Тільки тоді ці люди зможуть вимагати від Української держави право на перебування/проживання», — зауважила Ташева.