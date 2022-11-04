У звільненому Ізюмі зруйновано 85% багатоповерхівок, а люди все одно повертаються до міста. Живуть у вцілілих квартирах

У місті Ізюм на Харківщині окупанти зруйнували 85% багатоповерхівок, 35% приватних будинків. Зараз багато людей переселилися у вільні домівки тих, хто виїхав.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів заступник міського голови Ізюму Володимир Мацокін, який координує гуманітарні питання.

За його словами, люди активно повертаються в місто навіть перед настанням зими. Зараз в Ізюмі живуть 20 тисяч людей.

«Про відбудову чи знесення поки що не йдеться. Зараз ми оцінюємо стан будівель. Про відбудову можна буде говорити навесні. До того часу ми плануємо обстежити будинки й підготувати проєкти ― залежить від фінансування. А зараз прогнозувати ― то пальцем у небо. Якщо забути про війну, то в нас є завдання перезимувати», — зазначив він.

Сам Мацокін повернувся в Ізюм 13 вересня, а 16-го числа мерія відновила роботу й оголосила добровільну евакуацію.

«Всього 28 людей написали заяву. Позавчора [28 жовтня] ми їх обдзвонили ― залишилося 15 охочих. Скоординовано вивозити людей по троє-четверо немає сенсу. Вони виїжджають із волонтерами. А решта залишається, бо дали світло або поки нема морозу», — пояснив ситуацію заступник мера.