Окупанти обстрілюють Донеччину з різних видів зброї. Є жертви в Бахмуті та Покровську

Війська росії вдарили ракетами по Покровську у Донецькій області. Ворожі снаряди пошкодили школу і щонайменше 22 будинки, вбили одну людину та поранили ще шістьох.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У Бахмуті росіяни вбили щонайменше трьох людей, пʼятеро отримали поранення. Обстріл пошкодив девʼять приватних будинків та багатоповерхівку. У Торецьку постраждав один будинок, жертв не було. Також окупанти стріляли біля Бахмутського і Яковлівки та поблизу станції Майорськ.

На Волноваському напрямку обстріляли Вугледар. Там росіяни знищили підстанцію та пошкодили пʼять будинків.

У Марʼїнській громаді під вогнем були Марʼїнка, Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. В Очеретинській громаді постраждали околиці Первомайського. Вночі в Авдіївці були поодинокі «прильоти», а вранці окупанти гатили по центру міста з артилерії та «Градів».

Станом на 10:00 4 листопада тривали масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді.