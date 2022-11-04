У Києві 450 тисяч квартир залишаються без світла, в місті діють екстрені відключення електрики

У Києві 450 тисяч помешкань залишаються без світла, в місті запровадили екстрені відключення електрики. Графіки аварійних відключень, які діяли раніше, наразі не актуальні.
Про це повідомив в ДТЕК «Київські електромережі».
Міський голова Віталій Кличко уточнив, що наразі без електропостачання залишаються 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян.
«Це в півтора раза більше, ніж у попередні дні. Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни», — зазначив він.
Кличко знову закликав жителів столиці максимально економити електроенергію.
- Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. Наразі «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.
- Під час останньої російської масованої атаки — 31 жовтня — у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста.