У Києві 450 тисяч квартир залишаються без світла, в місті діють екстрені відключення електрики

У Києві 450 тисяч помешкань залишаються без світла, в місті запровадили екстрені відключення електрики. Графіки аварійних відключень, які діяли раніше, наразі не актуальні.

Про це повідомив в ДТЕК «Київські електромережі».

Міський голова Віталій Кличко уточнив, що наразі без електропостачання залишаються 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян.

«Це в півтора раза більше, ніж у попередні дні. Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни», — зазначив він.

Кличко знову закликав жителів столиці максимально економити електроенергію.