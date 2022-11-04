КНДР підняла в повітря 180 військових літаків. Південна Корея відправила на супровід 80 винищувачів

Південна Корея підняла по тривозі в повітря 80 винищувачів через активізацію Повітряних сил КНДР — південнокорейські радари зафіксували в небі понад 180 північнокорейських військових літаків.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів, літаки Північної Кореї виявили сьогодні, 4 листопада, над внутрішніми районами КНДР, а також біля західного і східного узбережжя.

Агентство вказує, що ця активізація викликана триваючими спільними військовими навчаннями авіації Південної Кореї і США під назвою «Пильний шторм» (Vigilant Storm). У них задіяні понад 240 літаків.