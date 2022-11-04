КНДР підняла в повітря 180 військових літаків. Південна Корея відправила на супровід 80 винищувачів

Південна Корея підняла по тривозі в повітря 80 винищувачів через активізацію Повітряних сил КНДР — південнокорейські радари зафіксували в небі понад 180 північнокорейських військових літаків.
Про це повідомляє агентство Yonhap.
За даними Об’єднаного комітету начальників штабів, літаки Північної Кореї виявили сьогодні, 4 листопада, над внутрішніми районами КНДР, а також біля західного і східного узбережжя.
Агентство вказує, що ця активізація викликана триваючими спільними військовими навчаннями авіації Південної Кореї і США під назвою «Пильний шторм» (Vigilant Storm). У них задіяні понад 240 літаків.
- Масштабні військово-повітряні навчання Vigilant Storm відбувають на тлі підготовки КНДР до нового ядерного випробування. Через серію запусків балістичних ракет Пхеньяном союзники продовжили навчання, хоча вони повинні були завершитися 4 листопада.
- Пхеньян активно протестує проти цих навчать. Північна Корея з 2 листопада запустила в японське море щонайменше 30 ракет. Одна з них вийшла з ладу під час польоту. Сеул відповідає на це власними пусками ракет.
- У ніч проти 4 листопада Північна Корея випустила близько 80 артилерійських снарядів по морській прикордонній зоні.