«Укренерго»: У Києві та десяти областях сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень світла

Сьогодні, 4 листопада, у Києві та десяти областях України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє «Укренерго».

«З 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діють у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях, 07:00 до 22:00 – у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях», — йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці без світла залишаються 450 тисяч споживачів, що в півтора раза більше, ніж у попередні дні. Стабілізаційні вимкнення запровадили через перевантаження центрального вузла енергосистеми країни.