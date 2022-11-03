Росія за тиждень запустила по Україні майже 70 ракет

Росія за тиждень — з 27 жовтня і станом на 3 листопада — випустила 68 ракет та 30 дронів типу «Шахед-136» по об’єктах на території України. З них дві третини ракет та 40% дронів вдалось збити.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

Також росія намагається проводити повітряну розвідку дронами у Чернігівській, Харківській та Київській областях. Так, 31 жовтня у Харківській області ЗСУ збили дрон типу «Орлан-10».

Крім цього, українські військові за тиждень «заземлили» 4 літаки та 9 вертольотів окупантів. Загалом, за словами Громова, українські військові знищили удвічі більше літаків, аніж радянський союз втратив за 10 років війни в Афганістані: 278 проти 118 літаків.