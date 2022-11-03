Росіяни обстріляли зерновий термінал у Миколаєві, який орендували китайці. МЗС України просить Китай натиснути на росію

Російські війська обстріляли зерновий термінал у Миколаєві, який орендувала китайська корпорація. Тепер МЗС України просить Китай натиснути на росію, щоб вона припинила обстрілювати критичну інфраструктуру.
Про це у своєму Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко.
Він розповів, що внаслідок російського ракетного обстрілу було знищено 17 тисяч тонн соняшникової олії на $26 мільйонів. Інший термінал, яким теж володіють китайці, перебуває під загрозою обстрілів.
«Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від москви негайно припинити атаки на українську критичну інфраструктуру, щоб захистити в тому числі майно китайських підприємств», — зазначили в МЗС.
- У вересні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Нью-Йорку з держрадником і головою МЗС Китаю Ваном Ї. За словами міністра, його колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету і територіальної цілісності України, як і те, що «сила не має бути засобом вирішення суперечок».
- Китай не засуджує напад росії на Україну і водночас посилює двосторонню торгівлю з рф на тлі західних санкцій.