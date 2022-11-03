Росіяни пошкодили пʼять теплових електростанцій ДТЕК. Компанія розповіла про масштаби руйнувань

Російські обстріли пошкодили пʼять ТЕС енергетичної компанії ДТЕК, про це в інтервʼю виданню «Ліга» розповів її виконавчий директор Дмитро Сахарук.

«Деякі з них дуже сильно пошкоджені, деякі — менше. Потрібен системний ремонт і багато нового обладнання. І тут можуть виникнути проблеми. Ті ж трансформатори чи вимикачі виробляються спеціально під окремий проєкт. Це не масове виробництво, їх потрібно замовляти у виробника і чекати, поки вони будуть готові. Один вимикач коштує від €110 000, а один трансформатор — десятки мільйонів [євро]. А нам тільки вимикачів потрібно понад 20 одиниць. І це лише на одну чи дві станції. А з кожною атакою пошкодження стають все серйозніші», — пояснив він.

Дмитро Сахарук розповів, що для виготовлення такого обладнання може знадобитися до 18 місяців і ще від одного до пʼяти місяців на доставку.

«Але проблема ж не тільки в цьому. Зараз дуже велика черга у виробників на електричне обладнання — на два роки наперед. І потрібно якось пролазити в цій черзі, перекуповувати обладнання», — додав спікер.

Наразі у ДТЕК працюють 60 000 співробітників, з яких 4 500 служать у ЗСУ.

«На робочому місці загинули чотири людини, 33 працівники отримали поранення. Ще 14 людей загинули та 61 людину поранено в позаробочий час. Для нас це дуже великі втрати», — резюмував виконавчий директор ДТЕК.