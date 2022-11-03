Microsoft до кінця наступного року надасть Україні $100 мільйонів технологічної підтримки

Корпорація Microsoft до кінця наступного року надасть Україні технологічну допомогу на $100 мільйонів.

Про це повідомив віцепрезидент компанії Бред Сміт під час зустрічі з Михайлом Федоровим, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft. Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта», — повідомляє міністерство.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни Microsoft надала понад $400 мільйонів на підтримку України.