Україна завершила відновлення мосту через річку Ірпінь. Його зруйнували, щоб не пустити ворога на Київ

Укравтодор завершив відновлення мосту через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ — Чоп у селі Стоянка. Цей міст зруйнували у перші дні наступу російських військ, що не дозволило окупаційним військам підійти до столиці з заходу.

«Зруйнований наприкінці лютого міст по Житомирській трасі став суттєвою перешкодою для планів окупантів «взяти Київ за три дні», — нагадав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Відбудовою мосту зайнялися на початку квітня, після деокупації області, а у травні на залишках старих конструкцій відбудували лівий проїзд мосту, що дозволило відновити рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту.

Праву частину мосту довелося відновлювати з нуля. Вона почала працювати з 3 листопада.