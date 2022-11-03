У трьох областях України будуть аварійні відключення світла. На півночі і в центрі погодинний графік

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях сьогодні будуть аварійні відключення електроенергії. Це стосується всіх категорій споживачів, повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго».

У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень.

У компанії нагадали, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.