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Генштаб: ЗСУ ліквідували 74 000 російських окупантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 3 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 74 000 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 734 танки;
  • 5 552 бойові броньовані машини;
  • 1 755 артилерійських систем;
  • 390 реактивних систем залпового вогню;
  • 198 засобів протиповітряної оборони;
  • 277 літаків;
  • 258 гелікоптерів;
  • 4 162 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 1 442 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 155 одиниць спеціальної техніки;
  • 397 крилатих ракет.