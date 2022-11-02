«Шахтар» розгромно програв німецькому «Лейпцигу» та вилетів у Лігу Європи

Донецький «Шахтар» розгромно поступився німецькому «Лейпцигу» та не зміг вийти у плей-оф Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 0:4.

Для того, щоб вийти зі своєї групи до плей-оф, гірникам потрібна була лише перемога. Однак вони пропустили мʼяч уже на десятій хвилині — відзначився Крістофер Нкунку.

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою на користь німців, але в другом таймі «Лейпциг» остаточно довів поєдинок до переможного кінця, забивши два голи — на 50 та 63-й хвилинах.

А на 68-й хвилині автогол оформив захисник «Шахтаря» Валерій Бондар — мʼяч залетів у ворота донеччан після рикошету від нього.

Забити хоча б один гол престижу «Шахтар» не зміг, і матч завершився з рахунком 0:4. Гірники посіли третє місце у своїй групі та вилетіли до Ліги Європи.