CNN: Розмови російських військових про ядерну зброю були не розвідданими, а аналітикою — і могли бути вирвані з контексту

Розмови російських військових про можливість застосування ядерної зброї в Україні були не розвідувальними даними, а аналітичною довідкою. Через це у США виникли сумніви, як ставитися до такої інформації.

Про це пише СNN із посиланням на власні джерела.

Інформація про розмови росіян з приводу ймовірного застосування тактичної ядерної зброї була в доповіді Національної розвідувальної ради. Однак вона не була неопрацьованими розвідданими і спиралася на не надто надійні джерела. Тому деякі американські чиновники припускають, що розмови могли бути вирвані з контексту.

Попри це у США інші чиновники були вкрай занепокоєні такими повідомленнями, які дозволили їм зрозуміти настрої російських генералів, серед яких панує дедалі більше розчарування діями армії рф на полі бою. На їхню думку, невдовзі це розчарування переросте у відчай.

Також розвідка США активно стежить за подіями в Херсоні і вважає, що якщо Україна завдасть там росії принизливої поразки, то це може стати поштовхом для путіна застосувати тактичну ядерну зброю.

Така суперечка всередині американської влади демонструє труднощі, які виникли у США у процесі визначення, чи дійсно путін може застосувати ядерну зброю і як далеко він може зайти у війні з Україною.