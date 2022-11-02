Військові росії та білорусі проведуть навчання «Щит союзу — 2023»

Військові білорусі та росії проведуть спільні військові навчання «Щит союзу — 2023».

Про це повідомляє білоруське державне агентство «Белта».

«Продовжується вдосконалення обʼєднаних військових систем. Для цього наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільних оперативних навчань «Щит Союзу — 2023», — заявив міністр оборони білорусі віктор хренін.

Він також заявив, що навчання стануть головним заходом спільної підготовки російських і білоруських органів військового управління та військ у 2023 році. Основні елементи «Щита союзу – 2023» обговорюватимуть на спільній колегії міністерств оборони двох країн.