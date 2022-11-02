Опендатабот створив реєстр церков Московського патріархату

В Україні зараз діють 109 церков, які попри зміни закону не вказали приналежність до Російської православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Ще 17 січня 2022 року набула чинності оновлена версія статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Згідно зі змінами, усі релігійні установи, які підпорядковуються організаціям з країни, яка здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, зобовʼязані у своїй повній назві, зазначеній у її статуті (положенні), відображати свою приналежність.

Таким чином, церкви та інші релігійні обʼєднання під керівництвом Московського патріархату мали внести зміни до своєї офіційної назви.

Важливо, що група депутатів партії ОПзЖ буквально за два тижні до великого вторгнення звернулася до Конституційного суду, аби визнати виправлення до статті 12 недійсними.

Перед вторгненням росії лише 34 церкви офіційно мали ознаки звʼязків з Московським патріархатом.

Перевірити, під яким підпорядкуванням перебуває храм та чи дотримується він законів та норм України, можна у переліку.