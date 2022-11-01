Колишнього нардепа Максима Микитася залишили в СІЗО, але зменшили заставу до 100 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю, який намагався підкупити мера Дніпра, але зменшив розмір застави, під яку той може вийти зі слідчого ізолятора — із 260 до 100 мільйонів гривень.
Про це повідомив Центр протидії корупції.
Чому саме зменшили заставу — невідомо, суд поки не оприлюднив повний текст рішення.
Сьогодні Микитась брав участь у засіданні по відеозвʼязку із СІЗО. Якщо Микитась внесе заставу, на нього покладуть низку обовʼязків. Зокрема, він повинен буде здати паспорти для виїзду за кордон, також йому заборонять спілкуватися зі свідками у справі.
- 18 жовтня антикорупційні прокурори повідомили, що викрили Микитася на хабарництві — він хотів підкупити мера Дніпра Бориса Філатова за рекордні €22 мільйони в обмін на укладення контракту на будівництво метрополітену із компанією, яку Микитась контролює. Гроші він обіцяв передавати частинами впродовж дії проєкту — до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (€220 мільйонів). Фінансувати проєкт мали за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. 20 жовтня суд арештував Микитася.
- Максим Микитась фігурує у ще одній справі — за фактом заволодіння 81 мільйоном гривень коштів Нацгвардії, справу зараз слухають у суді.