Колишнього нардепа Максима Микитася залишили в СІЗО, але зменшили заставу до 100 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю, який намагався підкупити мера Дніпра, але зменшив розмір застави, під яку той може вийти зі слідчого ізолятора — із 260 до 100 мільйонів гривень.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Чому саме зменшили заставу — невідомо, суд поки не оприлюднив повний текст рішення.

Сьогодні Микитась брав участь у засіданні по відеозвʼязку із СІЗО. Якщо Микитась внесе заставу, на нього покладуть низку обовʼязків. Зокрема, він повинен буде здати паспорти для виїзду за кордон, також йому заборонять спілкуватися зі свідками у справі.