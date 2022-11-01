Президент Молдови Санду заявила, що російські спецслужби хочуть розхитати країну

Президент Молдови Майя Санду заявила, що російські спецслужби працюють над розхитуванням країни. Для цього там змовилися з молдовськими опозиційними партіями.

Про це вона повідомила в інтервʼю румунському каналу Digi24.

Санду наголосила, що спроби рф втручатися у внутрішні справи Молдови не є чимось новим. Останні протести у країні організовують саме російські спецслужби.

«У нас є докази, що коаліція корумпованих груп, які накрали в Молдові багато грошей, спецслужби росії та проросійські партії в Молдові мають спільну мету — дестабілізувати Молдову. Вони використовують на свою користь труднощі, з якими зіткнулися громадяни. Ми рішуче налаштовані захищати демократію», — заявила вона.

Останні місяці в молдовській столиці постійно проводять антиурядові акції протесту. Їхнім організатором виступає популістська партія «Шор», лідер якої — Ілан Шор — перебуває за кордоном, оскільки в Молдові його засудили за виведення мільярда доларів із банківської системи країни.