У Відні скасували безкоштовний проїзд для українців

Уряд Австрії скасував безкоштовний проїзд у громадському транспорті Відня для українських біженців.

Про це повідомляє посольство України.

Також змінюються правила проїзду для українців залізничним транспортом. «З 1 листопада 2022 року безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого вʼїзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії). «Квиток для українців, які прибули вперше» (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини» — розповіли у посольстві.

Цей квиток діятиме протягом 24 годин з моменту видачі для поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у другому класі потягів ÖBB. Українці, які вже перебувають в Австрії, мають купувати квитки на потяги ÖBB з листопада.