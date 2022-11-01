ССО: В окупованому Бердянську підірвали колаборанта

В окупованому Бердянську Запорізької області внаслідок вибуху постраждав місцевий колаборант Павло Іщук. Раніше він працював журналістом та речником двох мерів міста.

Про це пише Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Коли росіяни окупували Бердянськ, Іщук став заступником самопроголошеного міського голови з інформаційної діяльності. Він відповідав за пропаганду в місті. Зараз зрадник перебуває в лікарні в тяжкому стані.