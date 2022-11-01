На аукціоні рідкісну одну копійку продали за 17 756 грн

На аукціоні Віоліті продали одну з найбільш рідкісних монет номіналом 1 копійка. Покупець виклав за неї 17 756 грн.
Про це свідчить сторінка аукціону.
Монети номіналом 1 копійка карбувалися з 1992 до 2013 року. Вартість більшості з них дорівнює номіналу, але деякі мають певну нумізматичну цінність, тому їх можна продати дорожче.
Цей різновид у нумізматичних каталогах має позначення 1.35АА.
Її особливість полягає у східчастій верхівці правого верхнього листа на реверсі монети та маленьких ягодах на лицьовому боці.
Для порівняння, така ж монета з великими ягодами (1.35АЕ) коштує лише кілька десятків гривень.
- Нацбанк України з 2023 року почне виводити з обігу старі купюри номіналом 5, 10, 20 і 100 гривень. Їх замінюватимуть монетами (5 і 10 гривень) та новими купюрами (20 і 100 гривень).