Нацбанк із 2023 року почне виводити з обігу старі купюри номіналом 5, 10, 20 і 100 гривень

Нацбанк України з 2023 року почне виводити з обігу старі купюри номіналом 5, 10, 20 і 100 гривень. Їх замінюватимуть монетами (5 і 10 гривень) та новими купюрами (20 і 100 гривень).

Про це пише пресслужба НБУ.

Там зазначили, що йдеться про купюри 2003—2007 років випуску.

«Головна мета такого рішення — підвищити якість готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), поліпшити готівкові розрахунку та їхню зручність для населення. Для Національного банку важливо, щоб національна валюта України, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговій мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, справді платіжна, захищена та належної якості», — підкреслили в НБУ.

НБУ

Вилучення з обігу старих купюр відбуватиметься таким чином: Нацбанк більше не відправлятиме в каси банків старі купюри, а в банках не видаватимуть старі банкноти — їх збиратимуть і передаватимуть на утилізацію.

У НБУ наголошують, що старі купюри лишаються дійсним платіжним засобом. Але завдяки таким крокам із часом їх залишатиметься в обігу дедалі менше.