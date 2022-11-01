У Бразилії масові протести прихильників Болсонару, який програв на виборах президента. Майже всі автомагістралі в країні заблоковані

У Бразилії спалахнули масові протести прихильників чинного президента, правого популіста Жаїра Болсонару, який програв вибори опозиційному кандидату-соціалісту Луїзу Інасіо «Лула» да Сілві.
Про це пишуть Bloomberg і The New York Times.
Протести поширилися від Мату-Гросу та Санта-Катаріни до Парани, Сан-Паулу, Мінас-Жерайс, Гояс і Баїя. У Сан-Паулу заблокували роботу міжнародного аеропорту, через що довелося скасувати частину рейсів, призначених на сьогодні, 1 листопада.
Масові блокування відбуваються на дорогах. У них активну участь беруть водії вантажівок, оскільки Болсонару свого часу знизив вартість дизельного палива.
Наймасштабнішими блокування доріг стали у штаті Санта-Катаріна, де Болсонару мав найбільшу підтримку, та штаті Мату-Гросу-ду-Сул.
Болсонару досі не визнав своєї поразки на виборах. Його син Флавіо написав у Twitter, що батько «не відмовиться від Бразилії».
- 31 жовтня у Бразилії у другому турі виборів обрали нового президента. З 50,9% голосів переміг опозиційний кандидат Луїз Інасіо «Лула» да Сілва. Чинний президент Жаїр Болсонару набрав 49,1% голосів.
- Лула да Сілва вже був президентом Бразилії з 2003 по 2011 рік. У липні 2017 року він отримав 9,5 року позбавлення волі за корупцію, але в 2019 році вийшов на волю. У 2021 році всі звинувачення на його адресу були зняті.
- У травні 2022 року Лула в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, а й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- Уряд Болсонару займав нейтралітет у війні росії проти України.