Російські війська атакували Миколаїв ракетами С-300. Загинула щонайменше одна людина

Близько опівночі 1 листопада росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Наразі відомо про одну загиблу жінку.

Про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич.

Обстріл повністю зруйнував двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та уламків сталась пожежа. Також частково зруйнований навчальний заклад.

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У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. Вибухова хвиля та уламки вибили ОСБ плити у медзакладі, якими зашили вікна після попереднього обстрілу.

На місці продовжуються аварійно-пошукові роботи.