Politico: ЄС підготував три варіанти фінансової підтримки України на наступний рік

Європейська комісія підготувала три варіанти, як Євросоюз буде надавати Україні фінансову підтримку у 2023 році. Загалом ЄС планує виділити близько €18 мільярдів.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

«Україна й надалі матиме високі короткострокові потреби у фінансуванні в осяжному майбутньому. Ось чому важливо, щоб додаткова підтримка ЄС була мобілізована якомога швидше і надавалася на регулярній і передбачуваній основі», — йдеться в документі.

Коштами від Євросоюзу планують покрити близько половини дефіциту українського держбюджету, який становитиме $38—40 мільярдів.

Перший варіант, який Єврокомісія називає найбільш вигідним, полягає в тому, щоб позичити гроші під так званий «запас міцності», або різницю між максимальною сумою, яку блок може залучити від країн-членів ЄС, і фактичними витратами ЄС. Для цього потрібна згода всіх країн ЄС та Європейського парламенту, а також зміни до нормативних актів ЄС.

Другий варіант — надання країнами бюджетних гарантій Єврокомісії. Але тепер вони повинні будуть покривати 100% суми, а не 61%, оскільки «іншого бюджетного покриття» в бюджеті ЄС не залишилося.

Третій варіант — як другий, але без національних гарантій. У цьому випадку в разі нестачі коштів Єврокомісія повинна буде скоротити заплановані витрати ЄС та запозичати й надавати кредити на зворотній основі.

Виплати там планують здійснювати щоквартально починаючи з січня.