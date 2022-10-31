Майже третина українських шкіл перенесла осінні канікули на зиму

У 28% шкіл України осінні канікули перенесли на зимовий період.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Сьогодні учні понад 7 тисяч шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул. Натомість на тижневий відпочинок пішли учні столичних шкіл та деяких шкіл в областях. Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 234 школах», — написав Шкарлет.

За його словами, також у 3 671 школі осінні канікули перенесли на зимовий період, що становить понад 28% загальної кількості шкіл.

«Канікули є обовʼязковим компонентом освітнього процесу. Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада, яке затверджує наказом директор школи», — написав міністр.