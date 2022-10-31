Китай запустив останній модуль власної космічної станції Tiangong

Китай успішно запустив третій і останній модуль своєї станції Tiangong у космос.

Про це пише RFI.

Модуль, який отримав назву Mengtian, запустили на ракеті Long March 5B зі стартового центру Веньчан на острові Хайнань.

«Ґрунтуючись на даних польоту ракети-носія Long March 5B і надійних розрахунках Пекінського аерокосмічного центру управління польотами, експериментальний модуль космічної станції Mengtian точно вийшов на задану орбіту, умови роботи нормальні», — заявив командир космодрому Веньчан Ден Хунцінь.

Модуль є останнім компонентом космічної станції Tiangong. Він має доставити на орбіту наукове обладнання та першу у світі систему холодного атомного годинника космічного базування.

Китай виключили з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС) з 2011 року, коли Сполучені Штати заборонили NASA співпрацювати з Пекіном. Після завершення космічної станції Tiangong постійно працюватимуть команди з трьох астронавтів, які будуть проводити наукові експерименти та допомагати тестувати нові технології.

Станція працюватиме близько десяти років і проводитиме експерименти в умовах майже нульової гравітації. Вона схожа на радянську станцію «Мир», яка оберталася навколо Землі з 1980-х до 2001 року.