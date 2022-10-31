Заступник голови ОП Тимошенко відмовився від службового авто, яке прибуло як гуманітарка. Машину передадуть у прифронтові регіони

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що відмовляється від службового автомобіля Chevrolet Tahoe, яке прибуло в Україну як гуманітарна допомога. Машину найближчим часом передадуть у прифронтові регіони.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Звернувся до ДУСу щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями», — зазначив Тимошенко.

Він підкреслив, що за останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 тисяч кілометрів у робочих поїздках по всій Україні. Сама машина перебувала на балансі Державного управління справами.