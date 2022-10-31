Заступник голови ОП Тимошенко відмовився від службового авто, яке прибуло як гуманітарка. Машину передадуть у прифронтові регіони

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що відмовляється від службового автомобіля Chevrolet Tahoe, яке прибуло в Україну як гуманітарна допомога. Машину найближчим часом передадуть у прифронтові регіони.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Звернувся до ДУСу щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями», — зазначив Тимошенко.
Він підкреслив, що за останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 тисяч кілометрів у робочих поїздках по всій Україні. Сама машина перебувала на балансі Державного управління справами.
- 27 жовтня Bihus.info оприлюднило розслідування про те, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль машину, яку американська компанія General Motors передала Україні. Авто почало зʼявлятися на його відео навесні — тоді американська компанія General Motors відповіла на заклик української влади і передала Україні 50 нових Chevrolet Tahoe для гуманітарних цілей і вивезення людей із зони бойових дій.