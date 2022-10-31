Єврокомісія виділила ще €100 млн на підтримку українських біженців. Раніше вони надали €400 млн

Єврокомісія виділила ще €100 мільйонів для семи країн-членів, які приймають найбільше біженців з України.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Відповідне рішення ухвалили після глобальної благодійної акції Stand Up For Ukraine, коли комісія взяла зобов’язання виділити до €400 мільйонів на підтримку біженців з України

Перший транш у розмірі €248 мільйонів виділили в травні для п’яти країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Чехії. Другий транш із фондів ЄС, що призначені для внутрішніх справ, спрямовується на підтримку Польщі, Словаччини, Чехії, Болгарії, Естонії, Латвії та Литви.

Ці кошти мають також підвищити спроможність країн-членів інтегрувати в соціальне життя українських громадян, включаючи найбільш уразливі категорії, зокрема дітей без супроводження.

Решта €52 мільйони із загальної суми в €400 мільйонів благодійного внеску Європейської комісії будуть виділені невдовзі на розвиток проєктів із підтримки українських біженців, включаючи надання їм тимчасових помешкань, якісної психологічної допомоги тощо.