Генпрокурор: За даними розслідувань жертвами російської агресії стали майже 8 тисяч цивільних

Згідно з даними кримінальних проваджень жертвами повномасштабної агресії росії проти України стали майже 8 тисяч цивільних.

Про це в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

«За нашими даними, загинули 7 938 цивільних осіб, із них — 430 дітей. Поранених — 10 897. Але, наголошу, це тільки офіційні, підтверджені дані, які є в матеріалах кримінальних проваджень. З урахуванням неможливості доступу до окупованих територій і відсутності повної картини того, що там, наприклад у Маріуполі, відбувалося й відбувається нині, можемо лише припустити, якою страшною є ця цифра», — розповів Костін.

За його словами, внаслідок воєнних дій зруйновано та пошкоджено понад 51 тисяча обʼєктів цивільної інфраструктури, з них — 41 184 житлових будинків та споруд, 2 688 — навчальних та виховних закладів (331 зруйновано повністю), 389 — медичних закладів.

Також Костін розповів, що в рамках розслідувань правоохоронці зʼясували, що з окупованих територій до росії вивезли 9,4 тисячі дітей, що є воєнним злочином і елементом геноциду.